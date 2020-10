Cáncer - Sábado 31 de octubre del 2020: recupera la armonía con una mejor actitud

Mercurio se encuentra vigente con el aspecto retrógrado que asusta a cualquiera, pero no lo tomarías personal en un día como el presente.

Pronóstico del día : Tauro genera sensaciones de fortaleza, primordialmente cuando pudieras haber sentido que las cosas no se encontrarían de pronto a tu favor, pero un buen amigo, jefe, familiar o persona de importancia, te haría sentir que tienes el talento para realizar lo que te propongas.

Es decir que no te sorprendería que de pronto algunos cuantos, estarían cercanos a ti, por diferentes tipos de razones, desde la conveniencia, hasta la alegría real por ver tus logros. Hazte de la vista gorda y no permitas que quienes te sigan por no dejar, se alejen de ti sin preguntar.