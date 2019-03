Cáncer – Sábado 2 de marzo de 2019: la Luna acuariana te envuelve con un tono atrevido

Noticiero astrológico: la Luna, que es tu regente, está en Acuario y todos los planetas están directos, no hay ninguno retrógrado. La vibración numerológica de hoy es el ocho, de las finanzas, la economía.

No vayas a esperar que todos estén de acuerdo contigo en este día –la Luna está en un signo de aire- porque estás rodeado con un clima de contención y discusión en la que todos los que conoces querrán tener la razón. Tómalo todo como un reto a tu paciencia y sentido filosófico de la vida. ¿Lo mejor en estos caso? No perder tiempo en discusiones absurdas que te roben tiempo y energías y simplemente seguir tu camino sonriente y concentrándote en asuntos verdaderamente importantes que no te saquen de tus planes ni te causen mayores inconvenientes. El fin de semana promete ser muy divertido si te lo propones.