Cáncer – Miércoles 8 de mayo de 2019: tomarás importantes decisiones sentimentales

Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo ni permitas que la inercia la aparte de tu lado, canceriano, escucha tu corazón y no errarás. Deberás ser muy selectivo a la hora de tomar tus decisiones porque podrías complicarte si dejas que sean las emociones las que te dirijan y no prestas atención a las condiciones objetivas que existen a tu alrededor.