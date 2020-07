Cáncer – Miércoles 8 de julio de 2020: un hecho singular que te hará reflexionar

Lo que está ocurriendo hoy te servirá de experiencia, canceriano. Si una persona negativa se inmiscuye en tu vida y empieza a sembrar cizaña para destruir tu relación, no le hagas caso pues al hacerlo estarías cediéndole terreno y dañando tu vida amorosa. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas.

Amor

La influencia lunar de este día es lo que necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas lo que siente tu corazón. No te dejes llevar por apariencias ni por ideas pesimistas sino más bien mira las intenciones, lo que esa persona tiene para ti.

Salud



Posiblemente te sientes muy confiado, si padeces de alguna dolencia crónica y ahora te has mejorado. Sin embargo, no perjudiques tu salud haciendo caso omiso de tus tratamientos y régimen de vida, y no te auto recetes.