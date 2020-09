Cáncer - Miércoles 23 de septiembre del 2020: verás el mundo de una manera completamente nueva

Las renovaciones siempre son importantes para cualquiera, últimamente te has conectado mucho más con tu energía que con tus pensamientos racionales. Se están abriendo oportunidades que no sabes ni de dónde vienen, pero dejarás que la energía fluya sin detenerla por nada.



AMOR

Existe una persona que está ejerciendo presión en ti para que aceptes toda su ayuda. Es muy importante que leas la siguiente sugerencia, pues parece que no es un muy buen augurio. Por un momento esa persona se ha vuelto amable, pero no es algo que haga comúnmente desde que la conoces. Por eso debes tener mayor intuición para evitar que el hecho de aceptar la ayuda de ésta persona en particular, haga que te comprometas con quien no deseas.