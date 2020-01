Cáncer – Miércoles 22 de enero de 2020: tu vida se encauza en un tono alegre

Estás en un ciclo de aperturas emocionales, Cáncer. Descubres nuevos valores morales en la persona que amas y te sientes más unido a la misma. Se abre una etapa de fortalecimiento en tu relación sentimental. No desaproveches la ocasión, disfruta este encuentro, esta aventura romántica que ahora surge y que tal vez no se repetirá. Toma todas las medidas necesarias para evitar dispersiones, errores, y falta de concentración en tu trabajo o tarea que pronto te será asignado.



Amor

Cuidado con lo que hablas porque tu lengua está muy suelta y si cuentas alguna aventura amorosa del pasado que no tienes por qué confesar en el presente podrías estropear tu relación sentimental. No seas indiscreto y no te pesará en lo absoluto. Estás en un ciclo renovador y debe ser tiempo de alegrías, no de tristezas ni de complicaciones.