Cáncer - Miércoles 11 de noviembre del 2020: es momento de poner tajantemente límites

Posiblemente por tratar de no entrar en conflicto, calles algunas cosas que considerarías irrelevantes, pero no por ello quiere decir que evites sentirte mal. Es buen momento para que recibas la energía del trígono entre la Luna y Plutón, aquel que te ayude a decir lo que sientes.

Hacer lo que uno quiere, tiene sus restricciones y reglamentos, no tiene que impedir tu libre albedrío, sino que vives en una sociedad que requiere de dichas instancias.

Sin duda has sido, eres y podrías seguir siendo una persona perseverante y con ganas de no quedarte a medias. Para ello estarías mucho más conectado con la Luna, para fluir como es debido y encontrar el éxito.

SALUD Pudiste haberte sentido con algunos síntomas extraños en tu cuerpo que te habrían hecho sentir que no estabas en equilibrio.

DINERO Y FORTUNA Independientemente de tu valentía, no te conformes solo con pensar que las cosas se encuentran estables, siempre intentarías estar atento a oportunidades que surgieran de pronto sin necesidad de buscarlas en realidad.

TRABAJO

Es posible que, entre más avances, las personas se vayan rezagando, pero no es precisamente tu culpa, recuerda que no todos ponen el empeño necesario para que todo se a como es debido y por ello no se pueden obtener los mismos resultados.