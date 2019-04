Cáncer – Miércoles 10 de abril de 2019: una etapa comunicativa y alegre

Tu fuerza de voluntad está dando resultados y ahora dispones de una reserva de energía adicional la cual te permitirá mejorar mucho en tus condiciones actuales de salud. En este período astral no dejes que las emociones negativas te cieguen e impidan ver tu realidad.

Si has cometido el error de contar tus intimidades a otras personas en tu trabajo ahora todo el mundo sabe tus secretos. Aprende de esta experiencia para actuar con más discreción en el futuro como corresponde a la naturaleza intuitiva de tu signo de agua, canceriano.

Amor No te deje desalentar por quienes se te acercan para hablar mal de quienes amas ni tampoco lo permitas. Estarás descubriendo muchas cosas dentro de ti mismo y de los demás, sentimientos ocultos que durante este período se empiezan a revelar.

Salud No cometas el error de ponerte en manos de masajistas inexpertos o practicantes porque un mal gesto, o una presión en el lugar erróneo pueden causarte daños. Tampoco coloques algo que pueda causarte reacciones alérgicas en tu piel que ahora está muy sensible.

Trabajo Es posible que en esta etapa debas encauzar tu energía en una cierta dirección haciendo algo que no estabas acostumbrado. Si en un momento determinado no puedes resolverlo da lo mejor de ti y deja pendiente la solución del mismo para cuando regreses nuevamente a tu empleo al día siguiente.



Dinero y fortuna

El progreso económico tiende a ser intermitente, o sea, no recibes el dinero enseguida sino de manera gradual. Planifica tu economía de modo tal que no te veas envuelto en situaciones comprometedoras con cheques que no tengan fondos.