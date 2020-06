Cáncer – Martes 9 de junio de 2020: definirás situaciones que te tenían preocupado

Una persona impertinente tratará de complicarte el fin de semana trayéndote una murmuración o sugiriendo situaciones que no son reales. ¡En guardia, no te dejes engañar, canceriano! Si le das crédito a rumores estarías echando a perder tu vida y dejando que sean los demás quienes influyan en tu manera de ser, tus reacciones, respuestas y conducta y eso no va contigo.