Cáncer – Martes 7 de enero de 2020: se presenta un nuevo rumbo en tu vida

El panorama astral es muy dinámico y divertido con tu regente, la Luna, por el versátil signo geminiano. Hoy es tu martes de terminar cosas que has dejado pendientes, empezar un proyecto o relación nueva y lanzarte a las aventuras osadas, canceriano.

Amor No dejes pasar el día sin disfrutar plenamente, sin inhibiciones ni complejos, con tu pareja amorosa. Recuerda que en la unión sexual hay plenitud cuando ambas partes consienten en explorar nuevas fuentes de intimidad. Siempre de mutuo acuerdo, nunca con imposiciones ya que la base fundamental que cimienta el amor es el respeto.

Dinero y fortuna

Hay múltiples alternativas en tu vida económica, canceriano. Una vez que hayas tomado una decisión debes seguirla y no desviarte, para no comenzar a saltar de un lado a otro. Si vacilas y dudas incurrirías en pérdidas de tiempo y de dinero, no lo olvides.