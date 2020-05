Cáncer – Martes 5 de mayo de 2020: una perspectiva excitante, los problemas se superan

Este mes sinódico o mes lunar está trayendo consigo en este período de mayo perspectivas excitantes en las diferentes áreas en las cuales te mueves. No te impacientes porque lo que ahora se demora es lo mejor para ti ya que dispondrás de más tiempo para pensar lo que te conviene y así no te lanzas atropelladamente a una aventura que puede convertirse en un triángulo amoroso.

Trabajo

El período astral que estás viviendo cambiará todo a tu favor y pronto tendrás respuestas muy prometedoras. Si no obtienes el empleo o el ascenso por el cual has luchado todo este tiempo espera un poco y no te inquietes ni desesperes pues así nada se resuelve, al contrario obstaculizas las soluciones.