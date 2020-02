Cáncer – Martes 4 de febrero de 2020: reaparece alguien que pensaste haber olvidado

Tu regente, la Luna, en tránsito por el elemento aire, tiende a volverte imprudente, canceriano. Si algo te molesta no lo expreses enseguida ya que podrías estar actuando bajo la esfera de las emociones y cuando eso sucede las decisiones que tomamos no Suelen ser las mejores.

Estás en un tono algo inquieto, lo cual es positivo si ese tipo de “estrés” te inspira a la acción y a no estar esperando por los demás para actuar, pero por otra parte podría cobrarte en tu salud si descuidas tu régimen de vida y no prestas atención a lo que haces, comes, cómo vives, en fin tus actividades diarias.