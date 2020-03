Cáncer – Martes 31 de marzo de 2020: el comienzo del mes será muy divertido

Ahora que la Luna, tu regente, está en tu signo, no olvides los detalles, los gestos tiernos y cariñosos de tu parte. Hoy martes no es el día para discutir, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones. Pronto recibirás un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Estás en el umbral de un nuevo trimestre que traerá consigo nuevas perspectivas.