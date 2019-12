Cáncer – Martes 31 de diciembre de 2019: tu sensibilidad está muy alta

Amor

Un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás pues la vida transcurre hoy, cada día, no mañana, no ayer. Si disfrutas de una relación estable también hay gratas nuevas para ti, canceriano, pues el nuevo año traerá consigo lo que has estado esperando desde hace tanto tiempo.