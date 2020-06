Cáncer – Martes 30 de junio de 2020; vibras en una onda amorosa

Amor El amor llama, canceriano, pero este martes también hay ciertos aspectos controversiales que debes conocer para evitar situaciones confusas o comprometidas. Uno de ellos es el tránsito retrógrado de Mercurio por tu signo que puede atraer murmuraciones y enredos que pongan en entredicho tu relación sentimental, no te dejes influir por rumores.

Salud Hay ciertas situaciones de estrés que tienden a provocar erupciones en la piel. Si es tu caso procura relajarte, reposar o expansionarte porque una mente que está activa en cosas que no sean enfermedades o problemas es una mente sana.

Trabajo Los dos trinos de este martes son motores que te ayudarán a conseguir esa posición que deseas tener en tu trabajo, y si aún no tienes empleo empezar enseguida en una nueva actividad. Esta segunda fase de tu ciclo de cumpleaños llegará con gratas sorpresas laborales.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche donde será muy alto por la acción de la Luna en Escorpión.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la motivación que estás sintiendo al comenzar la segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: dejarte envolver por rumores, chismes o patrañas.

¿Qué debo evitar?: las manipulaciones de índole sentimental.

Frase del día: cuando debas hacer muchas cosas no lo piense mucho, empieza enseguida.

Frase del día: quien no ha aprendido a cerrar la boca cuando debe hacerlo no debe empezar a hablar.