Cáncer - Martes 29 de septiembre del 2020: sabrás manejar la presión como todo un héroe

Pronóstico del día : Piscis se encuentra en regencia y se conecta contigo como signo de agua, hace que te muevas más rápido para conseguir tus metas. Necesitas ser una persona con mayor enfoque en lo que te conviene, no por ser soberbio, sino por sobrevivencia. Es un periodo energético complicado donde si no ves por ti mismo, los demás jamás estarán tampoco de tu lado.



AMOR

Comprendes con caídas severas, que ya es momento de alejarte de personas tóxicas que jamás van a cambiar. Sobre todo si te hacen sentir mal y con constancia reprochan con intensidad, cosas que tú no has hecho. Deberás ser más determinante y sentir que no hay ningún inconveniente por el hecho de que seas firme al querer alejarte de quienes no te ayudan.