Cáncer – Martes 26 de mayo de 2020: la Luna te vuelve muy sensible

Amor

Con el trino de la Luna y Neptuno en este martes estás en un tono altamente receptivo en el amor, canceriano. Sin embargo, se advierte un peligro debido a la doble oposición de tu regente con Plutón y Júpiter, ambos retrógrados que tienden a sacar las cosas fuera de proporción. Las exageraciones pueden alejarte del amor, así que no te dejes envolver por quienes se te acercan con promesas que bien sabes no están en condiciones de cumplir. Afortunadamente con la Luna en tu signo este martes tu estupenda intuición canceriana está activada y no te dejarás engañar fácilmente.