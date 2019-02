Cáncer – Martes 26 de febrero de 2019: tu sensibilidad está muy alta

Si algo te molesta no lo expreses enseguida, respira hondo y busca las palabras más adecuadas. Lo que menos necesitas ahora es la precipitación pues el tránsito de la Luna, tu regente, por el signo sagitariano tiende a volverte algo indiscreto, así que ya lo sabes y cuidad tu lengua.

Amor Sigue tus corazonadas y di aquello que has estado pensando decir a tu pareja. Hay una buena vibración de entendimiento mutuo a tu alrededor y con el tránsito lunar de este día se abre una página romántica en tu horizonte sentimental.

Salud Mejorarás y lograrás recuperar tu salud con mayor efectividad si sigues al pie de la letra las indicaciones que te han dado tus médicos y no dejas a los remedios poco explorados, la improvisación, y la charlatanería, el cuidado de tu salud.

Trabajo

No excedas tus límites pues en tu trabajo hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a aprovecharse de ti. Aprende de todo y adáptate a lo que puede presentarse.