Cáncer – Martes 24 de septiembre de 2019: definirás situaciones que te tenían preocupado

Noticiero astrológico: la Luna, que es tu regente, transita desde Cáncer hacia Leo en pleno ciclo del signo de Libra y el mes del perro. La vibración de hoy es el nueve, la que indica el fin de una etapa. Los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados.

Hoy martes la Luna está en un aspecto de 60 grados con el Sol, el llamado sextil, muy favorable porque emite una onda de energía muy estable en tu horóscopo canceriano. Hay una tendencia en tu signo a buscar algo nuevo, pero si tienes pareja cuídate de las situaciones equívocas que se confundan con la infidelidad o el desamor. También hay una cuadratura de Urano con tu regente la Luna que es un aspecto algo inestable. Una persona impertinente tratará de complicarte el fin de semana trayéndote una murmuración o sugiriendo situaciones que no son reales. ¡En guardia, no te dejes engañar, canceriano! Si le das crédito a rumores estarías echando a perder tu vida y dejando que sean los demás quienes influyan en tu manera de ser, tus reacciones, respuestas y conducta y eso no va contigo.





Comienza a regir el signo de Libra, y nos llena de armonía, belleza y equilibrio

Amor

Sextil solar. No te impacientes si esa persona no responde como esperas. Todo ocurrirá en su momento y lo mejor que puedes hacer ahora es vivir tu fin de semana felizmente sin estar preocupándote de lo que podría o no podría pasar ya que eso no tiene sentido en esta etapa.

Salud

¡Trino de la Luna con el planetoide Chirón, el sanador! Se trata de un excelente aspecto planetario que contribuye a que te sientas muy bien y restablecido de cualquier situación relacionada con tu salud que te pudo haber afectado en estos días pasados.

Trabajo

Con el sextil del Sol y la Luna que hoy martes está ocurriendo te sentirás impulsado a realizar algo nuevo, no te quedes con la idea en la cabeza y ponla a funcionar porque esa actitud creativa y original de tu parte es la que te ayudará a mantener tu posición donde estés trabajando y garantizar tu puesto y un ascenso futuro.





Averigua cuáles son los signos zodiacales más imprudentes e indiscretos



Dinero y fortuna

Estás a punto de recibir un dinero que no esperabas y que te va a llegar en el mejor momento así que ahorra algo, no lo gastes todo ya que pronto lo necesitarás para una buena compra. Este período posterior al equinoccio es de prosperidad, canceriano.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las circunstancias que te colocarán frente a quien puede representar un cambio positivo en tu vida en todos los sentidos.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: traer a tu mente pensamientos tristes y preocuparte por todo aquello que no puedes resolver de inmediato.

¿Qué debo evitar?: la inclinación al pesimismo, no aceptar las cosas como son.

Frase del día: vive intensamente tu presente porque quien solamente piensa en el pasado o en el futuro no puede disfrutar del hoy ni del mañana.

Baño para encender y atraer el amor



Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Piscis, así como Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: tiende a surgir con Sagitario o Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: poco a poco comprendes en qué lado está el amor y dónde está la fantasía, el sueño que debes seguir para conquistar ese corazón.