Cáncer – Martes 21 de enero de 2020: sigue tu sueños, no te dejes manipular por nadie

Un martes en que tu paisaje emocional y económico se presenta con un ángulo diferente debido tanto al tránsito de tu regente por el elemento fuego como al inicio del signo acuariano, del elemento aire. Si el dinero no te está rindiendo últimamente y sientes que se te vuelve espuma en las manos, hay remedio en camino pues durante el ciclo astral presente se resolverán muchos asuntos pendientes y recibirás una grata sorpresa económica sobre todo al aproximarse el inicio del año nuevo lunar en unos días con la celebración del horóscopo chino.

Amor Tu personalidad cautiva a los demás. Si no tienes pareja sal a buscarla porque la conseguirás sobre todo en estos momentos que tienes a la Luna acercándose a tu signo opuesto. Si ya disfrutas una linda relación aprovecha esta ocasión para demostrarle con un detalle, una invitación sorpresiva o regalo, ese amor tuyo.

Trabajo Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas no actúes apresuradamente porque podrías cometer errores graves, hoy más que en otras oportunidades deberás revisar muy bien tus asignaciones antes de entregarlas.

Dinero y fortuna Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía no incurrirás en pérdidas de dinero, pero recuerda que debido a la cuadratura planetaria de hoy martes, estás algo imprudente y podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la facilidad y oportunidad que se presentará para que puedas conseguir lo que antes te costaba tanto esfuerzo y trabajo, tu iniciativa.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: exceso de preocupaciones, lamentarte por algo que no puedes resolver en estos momentos.

¿Qué debo evitar?: permitir que quienes no saben hacer sus cosas a tiempo te agobien con sus exigencias y atolondramientos de última hora.

Frase del día: quien se encuentra a sí mismo no tiene que buscar nada más afuera de su ser interno.