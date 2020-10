Cáncer - Martes 20 de octubre del 2020: tendrás una buena oportunidad para cambiar tus decisiones

Es de sabios reconocer que de pronto existen algunas ideas que no resultan como lo pensabas. Podría generar desestabilidad en ti, pues has estado con alta probabilidad luchando porque todo sea más próspero que antes. Asegúrate de estar en buena energía para saber llevar la regencia de Sagitario de manera correcta sin sentirte presionado.



AMOR

El amor es parte de todos los días, lo quieras cerca de ti o no. Por ello la regencia de la luna en su etapa creciente, estará más que fresca hacia tus emociones. Las reconciliaciones en muchos aspectos, podrían ser un hecho que te llene de calma y prosperidad ante discusiones que no tengan sentido. Evita en la medida de lo posible, hacer llamadas a personas que has decidido alejar, podrías encontrarte en desventaja por vulnerabilidad.