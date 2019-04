Cáncer – Martes 2 de abril de 2019: la Luna te vuelve muy sensible

Frente a ti se presentarán escenarios muy diferentes a lo que habías pensado. Sin embargo, tu disposición de servicio y capacidad laboral serán las claves de tu éxito. No te impacientes cuando tus compañeros no hagan las cosas como tú las harías.

Amor Estás en un tono altamente receptivo en el amor, canceriano. Las exageraciones pueden alejarte del amor, así que no te dejes envolver por quienes se te acercan con promesas que bien sabes no están en condiciones de cumplir. El amor está presente en tu vida, pero debes separarlo de ilusiones y fantasías.

Salud

Atiende más tus vías respiratorias y evita, en la medida de lo posible, los sitios contaminados. No vayas a dejar que fumen en tu casa, sobre todo si hay niños, y si tú aún no has podido dejar el cigarrillo es hora de hacerlo o te irá mal.