Cáncer – Martes 19 de mayo de 2020: un comienzo de ciclo que será muy divertido

Al comenzar hoy martes el ciclo uno e iniciare el signo geminiano, el que precede al tuyo, comienza esa etapa de semanas previas a tu cumpleaños de junio en la que todo se conmociona . Anótalo todo cuidadosamente y en el amor, sobre todo, no olvides los detalles, los gestos tiernos y cariñosos de tu parte. Hoy martes no es el día para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones.

Pronto recibirás un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Cuando te sientas desalentado ¡anímate, la vida es bella y vale la pena vivirla!

Trabajo

No te inquietes, canceriano, pues tu tiendes a ser muy impresionable. Quizás has tenido un sueño desalentador relacionado con tu trabajo y estés muy impresionado. No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos, debemos interpretar sus símbolos y afortunadamente hoy no se ve nada malo en tu signo canceriano.