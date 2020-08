Cáncer - Martes 18 de agosto del 2020: Viejos pensamientos te traen nuevas ideas

Pronóstico del día : No debes preocuparte en el momento que te respondan una carta, un correo o algo que hace tiempo no tenías idea de que iba a suceder, puede ser un nuevo contrato, eso quiere decir reafirmarás la gran energía que está a tu alrededor en un día como este.

AMOR Por difícil que parezca te mantendrás una ligera depresión después de enterarte que perdiste algunos documentos que le confiaste a una persona que era importante para ti, la persona no lo hizo a propósito, pero para ti será el acabose.

DINERO No dejes de tomar en consideración las nuevas oportunidades que vienen para ti a pesar de que la primera negociación, no es exactamente lo que tú querías, en dos días o en dos semanas, recibirás una gran noticia de parte de alguien que tiene una nueva sorpresa para ti.

TRABAJO El trabajo es una de tus mejores virtudes y además lo haces de una manera formidable, deja que esta nueva situación que emprendes te da la oportunidad de hacerlo mejor, deja de escuchar cosas que no son beneficiosas para ti sobre todo si provienen de personas que quieren que no hagas éxito en esta nueva carrera.