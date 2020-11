Cáncer - Martes 17 de noviembre del 2020: ten contacto con la fraternidad hacia los demás

AMOR

Habitaría dentro de ti, una buena intención para que tu ser se vuelva más humano que antes. Cohabitas con personas que de pronto no te caen muy bien, pero podrías ser más flexible una vez que sientas que tú también no has tenido una vida perfecta. Es el sextil entre Neptuno y Plutón, en donde algunas experiencias te llenan de buena vibración para poder ayudar a otros a pesar de que no les hayas prestado atención antes.