Cáncer – Martes 17 de marzo de 2020: te envuelve una onda plácida y sensual

Si resurge un romance medio olvidado en tu vida amorosa no te niegues a ti mismo la oportunidad de ser feliz. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso debido a temores, y ahora, con esta Luna en tránsito por tu signo opuesto, entiendes mejor el gran tesoro que conlleva tener siempre una actitud positiva en la vida.

Amor En este día el tránsito de tu regente, la Luna, por tu signo opuesto, te coloca en una posición de ventaja respecto a tu pareja sentimental. Lo que deseas lo puedes conseguir, así que adelante, no te dejes llevar por una decepción amorosa, insiste.

Salud

La salud no es un tema para jugar. No te dejes impresionar por todos aquellos que están llegando a tu vida para amedrentarte con temores sacados fuera de contexto. Haz las cosas adecuadamente y no te dejes impresionar por los alarmistas.