Cáncer – Martes 12 de noviembre de 2019: disfrutarás con mucha alegría la fiesta del plenilunio

Amor Es hora ya de apartar de tu cabeza las ideas tristes, canceriano. No te inquietes pensando que el amor se ha ido de tu vida cuando no es así, ahora más que nunca estás en un tono de evolución favorable que te ayudará a encauzar tu vida sentimental en el camino adecuado. Muchos cancerianos están empezando una nueva relación, si es tu caso, las perspectivas son favorables ¡vívelas intensamente, con la entrega total que te caracteriza!

Salud

Ánimo y voluntad es todo lo que precisas para echar a andar tus planes de salud. No te descuides y por muy cansado que estés no dejes de hacer tus ejercicios físicos ni seguir el ritmo de vida que te has propuesto seguir en este año 2019 que ya prácticamente está terminando y en el que aún estás a tiempo de recuperar terreno perdido para ponerte en forma adecuado y esperar el 2020 saludable y energizado, dentro de unas cuantas semanas.