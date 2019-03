Cáncer – Martes 12 de marzo de 2019: definirás situaciones que te tenían preocupado

Hay una tendencia en tu signo a buscar algo nuevo, pero si tienes pareja cuídate de las situaciones equívocas que se confundan con la infidelidad o el desamor. Una persona impertinente tratará de complicarte el fin de semana trayéndote una murmuración o sugiriendo situaciones que no son reales. ¡En guardia, no te dejes engañar, canceriano!

Amor

No te impacientes si esa persona no responde como esperas. Todo ocurrirá en su momento y lo mejor que puedes hacer ahora es vivir tu fin de semana felizmente sin estar preocupándote de lo que podría o no podría pasar ya que eso no tiene sentido en estos momentos.