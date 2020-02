Cáncer – Martes 11 de febrero de 2020: conocerás nuevas personas, se amplía tu horizonte sentimental

No te impacientes aunque notes que ciertos asuntos tardan más que otros en solucionarse pues la oposición entre Venus y la Luna actúa como una fuerza de aprendizaje emocional para que no cometas errores o imprudencias. Has entrado en un ciclo donde tendrás sueños reveladores y mucha claridad para entender reacciones ajenas. Tendrás una gran oportunidad de vivir una noche de amor profundo, como la has venido soñando desde hace tiempo.