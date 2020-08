Cáncer - Martes 11 de agosto: valoras como pocas veces los detalles de otros

No dejes que alguien tenga más valor por ti, que lo que otros te valoran, es decir que no necesitas que otros te demuestren lo que eres para darte cuenta de lo que realmente vales.

Pronóstico del día : probablemente irás de persona en persona para sentirte afortunado con quien consideras que has seleccionado de un grupo de gente que hasta ahora ha demostrado cuan importante eres para ellos, es un buen detalle, pues la luna y la carta regente te hacen estar en sintonía con esa idea.

AMOR Para quienes tienen pareja en este momento, encontrarás un buen amigo en quien has decidido que sea tu acompañante, sobre todo por que hay personas que consideras con el paso de los días se vuelven menos, pero mejor selectos, procura en algún momento, recompensarle con algo que hace tiempo te pidió y no pudiste darle.

SALUD

Es un día donde te costará mucho trabajo aprender a soltar apegos, mucho más que días anteriores, es precisamente el movimiento lunar, la carta regente y la situación de confinamiento, que te hacen sentir que no puedas controlar tus impulsos y sobre ellos vienen bajas de energía que afectan tu sintonía física con la energética, no es muy recomendable que hagas caso a sugerencias de alguien que a pesar de que sientas que lo hace bajo buenas intenciones, en realidad no es muy confiable.