Cáncer - Martes 1 de septiembre del 2020: te sentirás en complicidad con un familiar

Tengas familia de sangre o no, hay una persona que se asemeja a un familiar que la luna regresa a ti para que puedan encontrar complicidad. Se habla de complicidad para lograr un objetivo qué podía haber quedado atrás por asperezas.

AMOR Definitivamente es un día en el que estarás observando que cierta gente te está haciendo sentir incómodo por algunas críticas hacia otros. Quiere decir que probablemente sientas que también te lo han hecho a ti, pero liberarás esas dudas sabiendo que no es personal.

DINERO

Si el dinero quieres atraer, principalmente tienes que estar seguro de empezar a tirar notas viejas dentro de tu cartera. Acumular notas que no son de utilidad, podría estar estancando tu dinero a pesar de que creas o no en la energía. No solo tires las notas, utiliza las que sean necesarias a tu favor.