Cáncer – Jueves 4 de julio de 2019: trino de Júpiter, tiempo de oportunidades

Un aviso: la Luna en Leo tiende a volverte algo impositivo a la hora de hablar con los demás. Tus palabras deben ser matizadas con ternura y comprensión para que no suenen autoritariamente en los oídos ajenos ya que eso no tiene nada que ver con la naturaleza hermosa de tu signo canceriano.

Trabajo

Te rodean ciertas gentes que no son del todo amables, pero no te inquietes porque su actitud no tiene que ver contigo. Hay personas enojadas en tu empleo que tienen sus problemas personales y manera de ver la vida. Haz lo tuyo si estás trabajando este jueves y no tomes de forma personal las reacciones ajenas.