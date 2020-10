Cáncer - Jueves 29 de octubre del 2020: procura sentirte más armonioso con quienes te causan conflicto

Tus ideas en general podrían sentirse en incertidumbre, hay dos planetas retrógrados que ejercen esa sensación, el popular Mercurio y Marte. Ahora mejor que nunca siéntate a reflexionar, para que las decisiones que surjan hoy, no afecten tu mañana.

Pronóstico del día : probablemente durante algún tiempo has sido afortunado. Si bien eres una de las personas que tiene mucho más poder mental para resolver asuntos inmediatos. No podrías confiarte hoy que la energía esta vuelta una lavadora, de pronto podrías sentirte bien, de pronto muy extraño.

AMOR El amor se encuentra a cargo de una conjunción entre la Luna y Marte, que definitivamente harían la diferencia entre los pensamientos que has tenido sobre quienes confiaste y confías ahora.

Pareciera ser que tienes una lista mental de personas, que se ponen a disposición para que las mantengas o no cerca de tu vida. Asegúrate de no poner energías hostiles donde no las hay.