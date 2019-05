Cáncer – Jueves 16 de mayo de 2019: se abre un nuevo sendero en tu vida sentimental

Son muchas las experiencias que estás viviendo en esta etapa y cada momento cuenta, ya que ni con todo el oro o las riquezas del mundo se puede comprar el minuto que ya pasó. Centra tu atención en tu ser interno y no te arrepentirás.



Amor

Al tránsito de Marte por tu signo llega con una inspiración que debes atender, canceriano. Si has estado amando en silencio a una persona que te enloquece y no te habías atrevido a dar el primer paso, no sigas vacilando y actúa con decisión y seguridad. Te asombrarás de la respuesta que recibes.