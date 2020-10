Cáncer - Jueves 15 de octubre del 2020: pondrás en claro algunas reglas con personas importantes

Saber que Mercurio se encuentra en la etapa más alta de su nivel retrógrado, no es del todo agradable. Sin embargo y a pesar de todo, debemos ser siempre positivos. Recuerda que es la perspectiva con la que ves el vaso, medio lleno o medio vacío. Así es como pones en claro tus emociones y evitas que la energía del planeta sea tan dura contigo.

Siguiendo la línea de lo que aparece en el día, es importante reconocerte, cuando lo logras entra la Luna menguante a limpiar tu energía para que avances como es debido y no te sientas en desventajas. A pesar de que tiendes a ser una persona con carácter duro, la realidad es que es más probable que seas flexible y consciente. Por ello siempre estás al pendiente de otros antes que de ti.

La calma ahora vendrá en forma de éxito, así que por mayor crisis que encuentres afuera, no te detengas, las probabilidades de que sea un buen día están al alza.

AMOR Sin importar tu creencia, las bendiciones no están de más, sobre todo si las envías de corazón a quienes en su momento te dieron una lección de vida.

Recuerda que es una sugerencia y no siempre tienen que gustarte algunos alimentos. Pero si es necesario que haya variedad para el día, los multigranos serían los que den dichas propiedades.

DINERO Y FORTUNA

Con gran probabilidad no pensarás dos veces en sentir que tienes posibilidades amplias de invertir el dinero. El número dos es muy bueno para ti y en ese sentido no te sientas lejos de saber que tienes todo a tú favor para que la fortuna brille. No asumas lo que desconoces, es mejor sentirte en plenitud con lo que dominas, así encontrarás el éxito seguro.