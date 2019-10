Cáncer – Jueves 10 de octubre de 2019: se acentúa tu auto confianza

Hoy jueves, cuando mires al cielo y observes la Luna recuerda que está a 120 grados de Mercurio en un trino formidable. Llegan a tus oídos palabras de una proposición algo insólita que te forzará a cambiar tus planes para el resto de esta semana. Estarás pensando en alguien que ahora no está a tu lado pues el tránsito planetario de este jueves evoca recuerdos.

Eso está bien si no te entristece, pero si notas que empiezas a ponerte demasiado melancólico da vuelta de hojas y concéntrate en otras cosas. La vida transcurre hoy, ahora, y no debes complicarte por lo que no puedes resolver. Pon a funcionar el lado práctico de tu intuitivo signo canceriano.