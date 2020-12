Cáncer - Martes 8 de diciembre del 2020: se detendrían los malos ratos para darle entrada a las buenas nuevas

Cáncer, este martes te percatarías de que algunas cosas que no te estuvieran saliendo como pensabas, no dependerían del exterior. A pesar de que habría costado un poco el sentir que tienes la capacidad para cambiar el hecho, la realidad es que es más fácil de lo que parece. Un buen amigo, se convertiría en un maestro de vida para ayudarte a modificar esa energía y que pudieras cambiar y dejar que la Luna menguante te ubique nuevamente en el camino.

Posiblemente aprobarías una nueva oportunidad para sustituir pensamientos que no te mantengan en avance. Te mostrarías más positivo, con una capacidad como pocas para trasladar tus malas rachas a una nueva idea para crecer. Es buen día, deja que el tránsito de los signos de Virgo a Libra te haga sentir que tienes la libertad para decidir todo lo que necesites.



AMOR

Dicen los que saben, que el amor es muy complicado, sin embargo, es una carta al aire, pues la iniciativa que tienes, sería ideal para que tengas una nueva pareja. Pensarías que tienes una sensación agria ante lo que has querido hacer con el amor, pues resaltaría que hay una serie de cosas que no te convienen y que no quisieras volver a repetir. Por ello tendrías a la Luna menguante, para hacerte entrar en razón.