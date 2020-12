Cáncer - Miércoles 23 de diciembre del 2020: estarías lleno de recuerdos y nostalgia

Pronóstico del día : tendrías buen tino con todo lo que emprendes, probablemente habrías sentido que todo aquel que te haya hecho sentirte en negatividad, hoy se iría de tu lado para que puedas evolucionar como es debido. No te aísles, persiste en ser una persona que se adapte al mundo sin necesidad de pensar que no obtendría sus logros. Para ello el trígono entre Mercurio y Plutón, te daría la sabiduría pertinente para lograr tus objetivos.



AMOR

No inicies nada que no puedas controlar, quiere decir que deberías evitar darle alas a una persona que persistentemente ha intentado hacer que tu caigas en su enamoramiento. Si no te sientes preparado es muy simple, hazte a un lado y no permitas que nadie te haga sentir que tienes energías negativas en ti.