Cáncer - Martes 26 de enero del 2021: tus pendientes se quedarán en el pasado

Cáncer, te pondrías mucho más avispado pues evidentemente hay una energía que quizá ya estaba deteniendo tus pasos. Pero con la Luna creciente podrías vislumbrar algo mucho mejor que hiciera que no te detuvieras ante nada y pudieras comenzar a sentir que las cosas van mucho mejor.

A partir de este momento tendrás la posibilidad de que sea tomar decisiones por ti y por dos personas más. Quiere decir que la gente te tiene la suficientemente confianza como para que puedas hacer cosas por otros a pesar de que ellos no lo puedan lograr por sí mismos. Ahora el sextil entre Neptuno y Venus sería fundamental para que veas todo con claridad.

AMOR Podrías contemplar una nueva relación de no ser porque tienes algunos miedos del pasado. Con la Luna creciente podrías tener la oportunidad de abrir las puertas al amor y podría sorprenderte.

SALUD Intentarías dejar que todo se pusiera tu favor si cambiarás tu alimentación, solamente de poco a poco es un buen día para que le des la oportunidad a los pescados y mariscos asados, empapelados o en vapor para que puedas consumir algo diferente a lo que has consumido antes.

DINERO Y FORTUNA Posiblemente te des cuenta de que tu dinero comenzaría a equilibrarse, sobre todo, si lo has hecho de una manera ordenada, organizada y con la mentalidad de que todo tu dinero podría crecer de la noche a la mañana con el número cinco presente, podrías tener la buena suerte para que no dudaras en hacerlo correspondiente a tus decisiones económicas.

TRABAJO

Hoy mejor que nunca podrías contemplar un cambio de trabajo, no te detengas para pensar que la crisis no de un muy buen augurio para que lo puedas realizar hoy. Sin embargo, con la luna creciente estarías más que convencido de que lo que no te gusta podría bloquearte y es momento de cambiar definitivamente.