Cáncer en abril 2019: descubres lo que era un secreto muy bien guardado

Los problemas se arreglan atendiendo más a tu pareja. Si no muestras interés en sus asuntos y te alejas y desvinculas de sus inquietudes estarías echando a perder una bonita relación y debilitando tu comunicación.

Amor Es tu momento de vivir tu presente, no recriminar a nadie por el pasado y sobre todo actuar con determinación para resolver tu vida afectiva. Tu signo canceriano es muy compasivo, perdona y disfruta el momento.

Salud Si en tu familia hay condiciones crónicas o hereditarias no descuides los síntomas que podrías estar teniendo en este ciclo y si de una manera u otra están asociados con esos problemas acude a tu médico y no pases por alto sus recomendaciones.

Trabajo No hay nada mejor para ti que dejar fluir por ti los impulsos positivos de tu signo generoso pues así podrás hacerle frente felizmente a cualesquiera situaciones difíciles que surjan relacionadas con tu trabajo. Debes dejarte guiar por tu instinto.

Dinero y fortuna

Sigue tus planes e ideas para tu vida económica como los has venido realizando hasta ahora. No te extralimites ni trates de competir contigo mismo porque terminarías extenuado tratando de hacer más y no verías resultados inmediatos.