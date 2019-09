Cáncer - Domingo 15 de septiembre de 2019: un aire sensual te envuelve

Estos días se acentúa tu sensibilidad canceriana, tu sentido intuitivo y tu percepción síquica. Felizmente quedarán atrás esos momentos difíciles del pasado en los que te sentías o peleabas por todo y no contabas con una buena armonía sentimental. Tu vida amorosa te permitirá revivir pasiones y cariños.

Es muy importante que concretes tus propios planes, y desatiendas lo que no te incumbe. Los problemas ajenos no deben inquietarte si no estás en condiciones de solucionarlos.