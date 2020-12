Aries - Miércoles 2 de diciembre del 2020: haz tu mayor esfuerzo

Procura hacer todo lo que sea necesario por terminar algunas cosas que has dejado pendientes, ahora, tendrías la posibilidad de tener en mente, a quienes te han ayudado para que todo tenga un mejor modo y manera de solucionarse con la energía del trígono entre Venus y Neptuno, que haría de todo un poco por hacer que todo se encuentre en equilibrio para ti.

Pronóstico del día: también se encuentra cáncer en regencia, por ello es fundamental, que resguardes tus emociones, no digas todo lo que sientes de pronto, pues posiblemente habría quienes no tengan temor de decir cosas hirientes y no es el momento para que respondas de esa manera. Por ello, tienes que ser más responsable y cuidar de ti mismo, al menos por hoy es lo recomendable.