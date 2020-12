Aries - Sábado 19 de diciembre del 2020: intentarías pasar desapercibido en un conflicto

Procurarías tener en las manos, la oportunidad de hacer sentir a los demás lo mejor que puedan. Por ello es como la Luna ejercería su buena luminosidad, para evitar meterte en conflictos donde no te corresponden.

Habrías estado en medio de peleas que no son precisamente tu tema. Por ello es como el sextil entre Neptuno y Venus, te haría sentir con la fuerza correcta.

Pronóstico del día : caerías de pronto en contradicciones que no son precisamente un buen augurio. Tendrías que esperar de pronto a sentarte, respirar y quedarte con lo mejor que te corresponda sin necesidad de darle tantas vueltas a un mismo asunto. Para ello sentirías la regencia del tránsito de Acuario a Piscis.

AMOR Te sumergirías en el amor de querer realmente soltar todo lo que con anterioridad te mantuvo inseguro. Por ello es que la situación lejos de salirse de control, te mantendría en mejoría. Habrías hecho lo posible por no salir herido.

DINERO Y FORTUNA De ninguna manera permitirías que cualquiera quisiera manejar tu cartera, pero a veces habrías confiado demasiado y no te darías cuenta de lo difícil que es, decirle que no a alguien que quieres.

Tomarías en cuenta que de no tener tu dinero contigo, posteriormente no tendrías porque quejarte que hicieran lo que quisieran con él. Afortunadamente tienes el número ocho a tu favor, para sentirte más afortunado tomando las riendas de tu economía.

TRABAJO

Aparentemente habría una serie de pasos que dar, que no necesariamente sean de tu agrado. Recuerda que no todo tendría que gustarte, a veces hay pruebas extrañas que valdría la pena que pases para encontrar la madurez, la fortaleza y la oportunidad de llegar hacia donde quieras, con tal de sentir que es un aprendizaje y no lo contrario. Para ello es el tránsito de Acuario a Piscis, el que te daría el mensaje correcto sobre lo que tendrías que atravesar.