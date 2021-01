Aries - Sábado 16 de enero del 2021: abrirías los ojos para cambiar de rumbo

Posiblemente en muchas ocasiones intentes ir bajo tu propia cuenta sobre un camino que considerarías justo. Es poco probable que pidas ayuda por otros lados, pero no por ello dudarías en recibirla si es necesario.

Pronóstico del día: harías que valiera la pena todo lo que has hecho durante los últimos días. Podrías incluso sentir una garantía en cada decisión que tomes a partir de este momento, que sería fructífera y provechosa. La conjunción entre Saturno y Júpiter, simplemente te devolvería la energía que has gastado para no desistir.