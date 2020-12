Aries - Sábado 12 de diciembre del 2020: olvídate de las apuraciones

Se presenta para este día un sextil entre la Luna y Júpiter el cual, se une a la madre tierra, para hacerte sentir que tienes todo a disposición. Por el momento es correcto lo que has hecho, pero si te es posible, cambiar de ideas y actividades, te sentirías mucho más libre que antes.

Oficialmente harías un maratón para poder conseguir tus logros, que no te desespere el hecho de que tienes una serie de pendientes que parecerían interminables, al menos por ahora, te verías en prosperidad, sabiendo que tienes a favor el tránsito de Escorpión a Sagitario.

Pronóstico del día : este día, verías las cosas con mayor prosperidad, probablemente hayas conocido algunos métodos ágiles y certeros, que harían de tus planes hechos y no solo por decirlo sin sentido. Quiere decir que ahora, te verías con menos problemáticas que antes para poder desarrollarte como quieres, en cualquier aspecto y de la mano con la Luna menguante.

AMOR Dejarías atrás algunos prejuicios que te hacen recordar, algunas cosas que una ex pareja te dijo y que te hicieron sentir devastado. Por ello es que tienes a tu lado al sextil entre la Luna y Júpiter, haciendo que todo se muestre en mejoría para ti.

SALUD A pesar de que no seas una persona apegada a todo aquello que tenga que ver con la salud, comida nutritiva o ejercicio, podrías darte a la tarea de buscar algo que te guste. Recuerda que a pesar de que algo no te guste, a veces es necesario para que te sientas mejor.