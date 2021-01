Aries - Jueves 7 de enero del 2021: independizarte de un negocio, podría ser más que provechoso

Ahorrarías tiempo, esfuerzo y sobre todo pensamientos valiosos para darte cuenta que hay ciertas personas, que simplemente no vale la pena tomar en cuenta, por ejemplo, es un buen momento para que pongas algunas cosas en claro, mucho más si has sentido que hay algo oculto que te hace perder confianza. Por ello es que el tránsito de Libra a Escorpión, simplemente sería tu mejor aliado para hacer las cosas diferente.

Te estarías adaptando a una nueva etapa de tu vida, no solamente por el cambio de año, sino porque en realidad, todo podría presentarse mejor para ti de lo que pensaste haciendo un esfuerzo. Para ello es como la Luna menguante tendría sorpresas insospechadas y buenas para ti.

Pronóstico del día : a pesar de que te sientas intolerante, no tendrías porqué desquitarte con nadie, tienes muchas cosas que podrían ser importantes a destacar, pero simplemente es cosa de verte en un espejo.

AMOR El amor tiene mucho por mostrarte, quizá no en este preciso instante, pero con la Luna menguante, tendrías mucha más claridad de lo que quieres.

A pesar de que posiblemente hayas tenido que desistir, de seguir conquistando a alguien a quien simplemente no le interesas, no olvides que el amor no se cierra, se abren nuevas puertas.