Aries - Jueves 14 de enero del 2021: deja tu orgullo atrás

Pronóstico del día : la conjunción entre Mercurio y Saturno, hace en este día la diferencia para que aclares tu mirada y te des cuenta de que lo que es próspero, llegaría por sí solo, ahora que lo sabes no te dejes vencer ante cualquier obstáculo que observes.

AMOR Por el momento no tendrías que sentirte en decadencia, es un buen día para marcarle a esa persona que te importa. A veces no siempre es bueno esperar con los brazos cruzados, para obtener lo que deseas lo importante es accionar. Con la Luna creciente podrías hacer que las cosas vengan a tu favor.

SALUD Estarías en todo tu derecho de hacer lo que consideres pertinente para que tu salud prevalezca. Sobre todo, si has considerado hacer un régimen alimenticio balanceado. El apoyo de parte de un experto es fundamental, pero la actitud lo sería todo.

TRABAJO

La seriedad en el trabajo no implica que sea monótono. Quizá la manera en la que te desarrollas con los demás no es tomada en cuenta muy bien, pues hay personas que no les gusta que alguien más socialice con ellos.