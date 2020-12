Aries - Domingo 6 de diciembre del 2020: la responsabilidad sería el motor de tu día

Quizá es porque no habrías tenido la experiencia de conocer a personas un tanto volubles y por ello encontrarías una mala racha de energía alrededor de ellos. Un trígono entre Mercurio y Venus, haría una clara diferencia para hacerte sentir que todo se muestre en equilibrio.

Pronóstico del día : tendrías quizá la oportunidad de concluir con un asunto de años, que no te habría dejado dormir durante un tiempo. Ahora, podrías tener la sensación que todo se convierte para ti en una mejor energía que la sostenías ayer.

No es necesariamente un tema de pareja, podría ser incluso con un familiar o amistad, que te represente importancia. Por eso tendrías a la Luna, llena de prosperidad, que sin duda te llenaría de más fuerza que la que tendrías antes, para enfrentarte a quien sea.

El dinero no se puede ocultar, por mucho que intentes hacerlo, ahora es mejor para ti, sentir que la libertad d tu energía es plena respecto a la fortuna, que la mereces sin duda.

No dejes pasar desapercibido, todo lo que has aprendido, ahora mejor que nunca, confirmarías que lo que te enseñen, lo aprendes cuanto antes para conseguir trabajo. Un trabajo mucho más apegado a tus habilidades y no solo a tus gustos.