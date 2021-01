Aries - Domingo 31 de enero del 2021: fluirás como pez en el agua

Ahora, tendrías tus ideas mejor ordenadas, sobre todo porque decisiones fuertes estarían por suceder, has hecho que todo se una de forma tal, que hagas lo propio para no sentir que hay una energía dispareja sobre lo que quieres y lo que haces. En este sentido es la cuadratura entre Marte y el Sol, la que podría sentirse que vas con mejor semblante hacia tus decisiones.

Pronóstico del día : un día en el que posiblemente a alguien se le ocurra reclamarte un tema del pasado, que posiblemente no recuerdes o se haya quedado en tu memoria. Por ello es que Virgo entra al desquite, haciendo que aquello que no hayas podido ordenar, hoy tenga su oportunidad.



TRABAJO

El hecho de que tengas que corregir algunos aspectos de tu día, no tendría porque ser motivo de enojo, simplemente has lo que corresponda para que los pendientes no te mantengan en incertidumbre de qué podría pasar si no lo cumples. Para ello es como Virgo hace lo necesario con su energía para que reavivas el ánimo para hacer lo que te corresponde.