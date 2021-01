Aries - Domingo 17 de enero del 2021: un poco de silencio te vendría bien para calmar la mente

Si se habla de silencio en este día, es únicamente para que pudieras tener un espacio libre de todo aquello que te mantenga en preocupación. A final del día tienes como característica, una capacidad innata para poder liberar aquello que has tenido que cargar durante un tiempo. Con la Luna creciente encontrarías un espacio calmado para poder aligerar tu mente.

Toda vez que no te hayan ofendido, podrías considerar tomarte solo un tiempo en distancia y volver a la dinámica con ellos. Por otro lado, sería Piscis el que mueve tu sensibilidad de forma positiva.

AMOR Por un muy buen rato has estado dándole vueltas a cómo resolver algunos asuntos en pareja que no te han dado oportunidad de aclarar.

SALUD Un buen jugo de arándano de preferencia natural, podría ayudarte a generar una desintoxicación de tu hígado y riñones. Antes de comenzar a hacerlo, asegúrate de que es beneficioso para ti y que no implica agregar un producto que desconoces su efecto sobre tu mejoría física.

Debes saber que no es personal, que después de tantos golpes a la economía cualquiera podría tambalear. Pero para asegurarte de que todo eso no te pegaría, es un momento de que la Luna creciente te oriente hacia lo que debes hacer y qué no frente a ellos.